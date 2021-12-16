一名女網友爆料，一名醫療人員將病患的個資及病史公開，用嘲諷的字句寫下「遇到便祕10天沒大便的人，哈！」、「徒手挖屎的功力，真的還要跟XX再多學學」等，引發網友撻伐，該名醫師也被肉搜出是在台北執業的陳姓醫師，事後他也PO文道歉。

原PO 11日於論壇《Dcard》指控一名醫療人員，在個人IG限時動態公開病患個資、病歷號及年齡等，並寫下「遇到便祕10天沒大的人，哈！徒手挖屎的功力，真的還要跟XX再多學學，之前宿舍馬桶塞住，水滿出來，都是他用手挖才解決的。」

一名陳姓醫師在個人IG曬病患個資。（圖／翻攝自Dcard）

原PO看了覺得很反感，「如果自己的病歷這樣被醫師PO到限時動態，肯定超不爽的」，她質疑醫療人員是可以這樣公布病患姓名的嗎？

貼文曝光後，網友也看傻眼，「有夠沒品欸傻眼」、「這素質？每次看到把工作相關的資料PO出來，或是在限時動態抱怨主管的人，我都很疑惑難道不怕被業界封殺嗎？」、「當他病人有夠可憐，便秘10天還要這樣被PO出來」、「生病已經很可憐了，還要在背地裡被醫師調侃」。

留言中也有人肉搜到該名醫療人員，是在台北執業的陳姓醫師，陳姓醫師事後也在發文道歉表示，當時的狀況只是想將上班遇到的小事分享給朋友，限時動態中的照片只是醫院的看診系統，但洩漏病人的資料，確實違反醫師法中的條文，「我為我個人不成熟不謹慎的行為向大家道歉，也謝謝大家的批評與指教，行醫的路上也繼續虛心、加油，期許自己不要再犯這樣的錯誤。」