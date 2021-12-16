大陸第一財經報導，在大陸第七次全國人口普查後，據近期公布的2021年統計年鑒、各地2020年統計公報等公開資料顯示，人口淨流入最多的10個城市分別是深圳、上海、廣州、北京、東莞、成都、蘇州、佛山、杭州和鄭州。其中，8個在東部沿海地區，中部和西部各1個。四大一線城市的人口淨流入位居前四位，其中，深圳和上海的人口淨流入超過了1000萬人。

資料顯示，深圳淨流入達到了1179萬人，位居大陸全國第一。根據《廣東統計年鑒2021》，2020年底深圳常住人口達到1763.38萬人，同期戶籍人口達到584.58萬人，淨流入人口為1178.8萬人。深圳原有的「土著」占比很低，很多戶籍人口也是這二十多年才陸續落戶的。

根據七普資料，深圳十年來的人口增量達到了713.65萬人，在各大城市中領跑。深圳這些年高新產業快速發展，新興產業發展集聚了大量人口。同時，京滬兩個超一線城市城區人口規模大，出現人口過多、交通擁堵、生態環境等問題，京滬相繼提出了人口控制和疏解的政策。兩城人口在2014年前後達到高峰後，2015年以來增長緩慢。在這種情況下，有部分人口從京滬轉移到了廣深。

第一財經報導，中國（深圳）綜合開發研究院院長助理、智庫研究與資訊部部長鄭宇劼分析，在人口大量流入後，目前對深圳來說，社會治理是很大的挑戰。特別是住房、教育、醫療的短板較為明顯，深圳的公共設施面臨的壓力非常大。目前深圳的人口密度放到全世界來說都非常高，開發強度很大，未來可新增的人口空間已經比較小。

沿海三大經濟圈之外，前十名中，有兩個城市來自中西部地區，分別是戶籍人口第一大省河南的省會鄭州和西部第一人口、經濟大省四川的省會成都。這兩個城市作為強省會城市，所在省域的人口總量很大，近年來在當地加快城鎮化的過程中，省內大量地市人口流入到省會城市，因此這兩地十年來的常住人口增量均名列前茅。

此外，直轄市重慶的人口流動呈現淨流出狀態，目前人口淨流出203.78萬人。這裡面的一大原因是，作為一個直轄市，重慶的戶籍人口達3412.71萬人，面積達8.24萬平方公里，相當於一個中等省份。其中，大量的人口分布在下轄區縣，尤其是渝東南、渝東北地區，由於這些地區經濟欠發達，所以人口大量外流，不僅流向東南沿海發達地區，也有大量人口流向重慶主城區。