法國政府官員15日透露，鑑於英國境內的Omicron感染病例激增，法國考慮要強制從英國入境的旅客做PCR（核酸檢測）。

消息人士指出，政府尚未做出決定，總統馬克宏周五將召集資深衛生官員商討。馬克宏周三接受電視訪問時倒是提到，法國最終可能強制民眾施打新冠疫苗，但那不是現在的優先選項，法國目前仍有500多萬人沒打過疫苗。。

法國與歐洲鄰國或是全球其他國家一樣，想方設法防堵疫情再起，法國的新增確診數7天平均值，創下去年11月來新高。