法國考慮強制英國入境旅客做PCR檢測 09:172021/12/16 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國政府官員15日透露，鑑於英國境內的Omicron感染病例激增，法國考慮要強制從英國入境的旅客做PCR（核酸檢測）。 消息人士指出，政府尚未做出決定，總統馬克宏周五將召集資深衛生官員商討。馬克宏周三接受電視訪問時倒是提到，法國最終可能強制民眾施打新冠疫苗，但那不是現在的優先選項，法國目前仍有500多萬人沒打過疫苗。。 法國與歐洲鄰國或是全球其他國家一樣，想方設法防堵疫情再起，法國的新增確診數7天平均值，創下去年11月來新高。 歐洲MDR驗證 SGS獲入門券 智慧高雄 溪過嶺向上進擊 #全球 #法國 #強制 #考慮 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法國跨黨派國會議員團訪台 04:102021/12/16 話題觀察 西區門戶計畫 北市議會舊址變身 04:102021/12/16 投資理財 王毅稱在拉美 無地緣政治考慮 04:102021/12/16 產業財經 Omicron＋Delta超級變種恐誕生 莫德納醫療長：更危險 08:212021/12/16 國際 負責任稅務 全球租稅新趨勢 04:102021/12/16 金融．稅務 KPMG引領企業 接招國際新稅制 04:102021/12/16 金融．稅務 國人退休準備 陷三大慣性 04:102021/12/16 投資理財 30項從業員未打兩劑 北市喊罰 阿中：沒強制 04:102021/12/16 焦點要聞 英國發表香港問題報告 中方批歪曲事實 04:102021/12/16 產業財經 靜宜「全球校友日」邀校友返母校重溫舊夢 孫豐林、劉易甄、花錦忠3人獲頒傑出校友 07:142021/12/16 生活 美嚴管中芯 聯電力積電受惠 04:102021/12/16 財經要聞 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 習近平普丁視訊會 相約聯手抗美 - 產業財經 - 旺報 租客找房要求特殊格局！網見關鍵2字喊：絕對不租 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 聯準會出毒招降通膨！美股卻意外驚漲 背後原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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