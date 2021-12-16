市場預期2022年即將開始升息，壽險固定利率保單幾乎「賣不動」。據壽險公會統計，扣除傷害險、健康險及投資型保單後，含利變保單的廣義傳統壽險保單前11月新契約保費3806億元，比去年同期衰退近22％，且全年可能僅4200億元出頭，創2007年之後的單年新低銷量。

若只看固定利率傳統壽險保單（儲蓄險、純死亡險等），今年前11月新契約保費僅375億元，比去年同期大衰近59％，全年頂多410多億元，也可能是數十年來的新低銷量。

傳統保單史上難賣有三大原因，一是利率谷底，保單分紅利率已連續21個月在0.81％的史上最低利率，新台幣躉繳短年期儲蓄險責任準備金利率為「零」，即固定利率儲蓄險保單極難設計，尤其是新台幣保單；二是利變保單宣告利率亦比2020年再下降，利變壽險銷量亦衰退；三是2021年是投資型保單的天下，前11月賣近5300億元，占整體新契約保費的55％以上，出現資金排擠效應。

固定利率傳統壽險前11月僅賣375億元，利變壽險則為2922億元，亦比去年同期衰退近18％，僅利變年金因為資金「被鎖」的時間比較短，今年前11月銷售507億元，同比成長26.6％，是廣義傳統壽險中唯一成長者。

前11月新契約保費雖有9549億元，成長14.4％，讓2021年新契約保費可望走出新冠肺炎疫情陰霾，重回兆元規模。

但廣義傳統壽險新契約保費衰退，亦代表保單較不具吸引力，早年銷售的儲蓄險到期後，未再繼續投保傳統壽險，也造成今年前11月續期保費僅1.7兆元，比去年同期衰退逾14％，全年恐無法突破2兆元；

新契約保費成長、續期保費大衰退，前11月壽險總保費2兆6551億元，衰退5.75％，全年總保費極大可能不到3兆元，應會是近六年新低。

2022年上半年應該也還不會升息，傳統壽險理論上依舊不好賣，但因部分壽險公司推動，還是會有「開門紅」及一定的銷售量；投資型保單依舊是市場主力商品，但成長或衰退要看資本市場是不是繼續多頭行情，續期保費則預估依舊可能衰退。