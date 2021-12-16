當兵放假為週六上午8時放人，又稱「洞八」；而表現優秀的人員會被授予榮譽假，可提前於週五晚上6點放人，稱為「夭八」，後者多了14小時的休息時間。有網友討論，一名男友在服役的女子為了讓對方放「夭八」，竟直接打去國防部申訴專線1985，就有過來人網友直指最好別打。

一名網友在論壇《Dcard》軍旅板發文，痛批「1985專線不是應該留給需要的人嗎？」透露有一名女子想要役男男友放夭八假，竟撥打1985申訴專線反映。原PO指出，「夭八只是福利，每個部隊的長官本來就能決定給不給」，再加上現在兵役期縮減至4個月，也放寬手機使用時間，當兵並不是完全無法與外面的人見面，「有差這個夭八嗎？」

文章曝光後，不少網友留言回應，「18假還要幫忙打1985？要不要以後男友出社會工作，女朋友去幫他跟他老闆說要早點下班？」、「1985打下去，問題只會回到原單位身上，他們長官更不會讓他們放夭八，說不定還會罵人」、「打下去18假可以，其他福利取消…會很硬歐」、「容我這個學長表達一下看法，好好跟她講勸她千萬不可這麼做，不然沒有意外你在部隊會黑掉」。

也有網友分享，去年跨年時他原本要在東北角軍營度過，結果他們旅有太多役男家長與女友打1985申訴，起先旅長堅決拒絕放人，後來指揮部直接下令全旅夭八，他事後還聽到旅長和政戰主任抱怨「全旅夭八真爽」。