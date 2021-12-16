《我的野蠻女友》導演郭在容睽違5年的大銀幕作品《緣來大飯店》敘述擁有各自的故事和苦衷的人們造訪了一家飯店，他們以各自的方式串起屬於自己緣分的故事。集結了韓志旼、李棟旭、姜河那、林潤娥、元真兒、李慧英、鄭進永、金英光、徐康俊、李光洙、高聖熙、李陣郁、趙俊榮、元之安等實力派演員，這14位演員將展現多彩的精湛演技，和觀眾一同度過最溫暖的浪漫跨年！

片中，李棟旭飾演飯店代表「容振」，和元真兒所飾演的房務人員「利英」大談職場戀愛。李棟旭表示：「在看其他演員演戲時，覺得很有趣又心動。之前在讀劇本時，就曾想像大家會如何詮釋角色，而當我看到具體的畫面時，覺得比我想像中的更好！」還展現出對這部作品的喜愛程度，表示：「我無條件想參演這部作品，即使要砍我酬勞也沒關係！」李光洙一聽，馬上笑問：「有必要說得那麼直接嗎？」李棟旭逮到機會反問李光洙：「光洙要不要也少拿一半的酬勞？」讓李光洙露出慌張的笑容。

元真兒飾演夢想成為音樂劇演員的房務人員。（車庫娛樂提供）

姜河那與林潤娥在片中也展開一段特別的緣分。姜河那飾演一直無法考上公務員的「載榮」一角；林潤娥則飾演開啟埃姆羅斯飯店一天的客服中心職員「秀妍」。對於所飾演的角色，姜河那表示：「我飾演的『載榮』連續5年都落榜，在毫無夢想和希望之下，偶然投宿了埃姆羅斯飯店，邂逅了擁有美麗嗓音的『秀妍』而獲得了力量，是段尋找夢想與希望的成長故事！」林潤娥則事先為角色做了不少準備，「在劇中我較常以聲音的方式詮釋角色，所以我專注於自己的發音和聲調，傳達出『秀妍』這個人物的情緒」。

姜河那在片中連續5年都沒考上公務員。（車庫娛樂提供）

姜河那也透露林潤娥貼心的一面，他表示：「拍攝時，我必須聽著潤娥的聲音演戲，潤娥她都會事先錄音給我，所以我其實不用演，因為潤娥的聲音本身就讓我覺得很療癒！」林潤娥則笑說很感謝姜河那在聽了我的聲音後，能展現那麼精彩的演技，還透露：「就如之前所聽說的，姜河那不愧是姜河那，他非常親切，演技也很好，讓彼此很快就能入戲！」

林潤娥飾演飯店客服中心職員。（車庫娛樂提供）

徐康俊則飾演苦熬多年後突然爆紅的歌手「李康」一角，李光洙則扮演他的經紀人「尚勳」。徐康俊因近期入伍服役而缺席製作發表會，因此李光洙還開玩笑地說：「在場的其他人都成雙成對，只有我是1個人出席！」2人之前曾在電視劇《我家也有大明星》合作過，李光洙表示：「在很熟悉彼此的情況下拍攝《緣來大飯店》，感覺十分幸福自在，希望也能將這幸福的感覺傳遞給觀眾！」而他也傳達了想給正在服役的徐康俊的話：「過得好嗎？天氣很冷，要好好保重，加油！」

徐康俊飾演飾演苦熬多年後突然爆紅的歌手。（車庫娛樂提供）

李光洙飾演徐康俊的經紀人。（車庫娛樂提供）

最後，對於《緣來大飯店》的特別之處，郭在容導演表示：「在這辛苦的疫情時期，我們的電影中沒有疫情、不需要戴口罩，在這樣的狀態下14個人物互相呈現出的7種色彩，所構成的愛情故事也是我們大家的故事！電影結束時，我想大家都能帶著滿足的幸福感走出戲院，暫時忘記這辛苦的時期，擁有一段療癒的時間！」該片將於本月30日在台上映。