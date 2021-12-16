軍中一般都是周六「洞八（0800）」休假，但也有「夭八假」，意指可在前一晚18時休假離營，也會用以鼓勵部屬的「榮譽假」等福利。就有網友分享，有現役軍人的女友為了想讓另一半放「夭八假」，竟打電話到1985國防部申訴專線，讓其他人大喊「在搞事欸」、「真的會完蛋」。

一名網友15日在Dcard以「傻眼 女友為了夭八要打1985？」為題發文表示，一堆人想要男友放「夭八」，一直說要打1985，讓他直呼真的看不下去，1985不是應該留給需要的人嗎？且每個部隊的長官本來就可以決定給不給福利。

原PO也說，女友如果真的打了，以為長官猜不到是新兵的女友打的嗎？不要弄到變成手機福利也沒有，且都已經很常用手機了，只當兵四個月而已，又不是都不見面，有差這個「夭八」嗎？

對此，有網友表示，「18假還要幫忙打1985？要不要以後男友出社會工作，女朋友去幫他跟他老闆說要早點下班？」「打下去18假可以，其他福利取消…會很硬歐」，有人則嘆「都亂搞，年輕人就是年輕人」、「成功了爽賺，失敗了被電的也不是妳」、「打了…真的會完蛋ㄟ，會被電爆4個月(怕」、「是想害大家的男友嗎…到底有沒有腦」。

另有網友分享，去年跨年原本要在東北角軍營度過，結果一堆家長跟女友團打1985，原本旅長還鐵腕拒絕，後來指揮部直接下令全旅「夭八」；也有其他人說，「打了還真的有用」。