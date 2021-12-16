雲林縣議員顏旭懋涉嫌走私上億元安毒，日前遭屏東地檢署查獲，並向屏東地院聲請羈押，但14日凌晨法官認罪證不足駁回，目前屏檢研擬提前抗告。

屏檢指出，該案經13日對顏姓被告進行偵詢後，認其涉嫌重大，而向屏東地方法院聲請羈押，但法官認檢方所提事證不足，14日凌晨駁回聲請，目前屏檢正研議提起抗告，至於顏涉案情節，因尚在偵辦中，不便說明。