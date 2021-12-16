雲縣議員顏旭懋涉走私毒品遭聲押被駁回 屏檢擬抗告 09:122021/12/16 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲縣議員顏旭懋涉走私毒品遭聲押被駁回，屏檢擬抗告。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣議員顏旭懋涉嫌走私上億元安毒，日前遭屏東地檢署查獲，並向屏東地院聲請羈押，但14日凌晨法官認罪證不足駁回，目前屏檢研擬提前抗告。 屏檢指出，該案經13日對顏姓被告進行偵詢後，認其涉嫌重大，而向屏東地方法院聲請羈押，但法官認檢方所提事證不足，14日凌晨駁回聲請，目前屏檢正研議提起抗告，至於顏涉案情節，因尚在偵辦中，不便說明。 民進黨議員顏旭懋疑漁船走私運毒 遭聲押請回檢擬抗告 高醫驗毒出包 高雄高分檢與雄檢、屏檢、橋檢開專案會議全面清查 #屏檢 #抗告 #雲林縣議員 #顏旭懋 #走私毒品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義績優醫師詐領健保費1億多 遭起訴詐欺、洗錢防制法 10:042021/12/15 社會 街頭鬥毆卻輕放 檢察官批法官活在象牙塔 04:102021/12/13 社會新聞 陳修將獲20萬元交保彰檢提準抗告 彰化地院下午重開庭審理 14:322021/12/14 社會 林秉樞友人涉斗內留言 檢朝恐嚇案偵辦 04:102021/12/11 政治要聞 新店槍擊案帽T殺手 法官裁定羈押並送隔離 03:162021/12/11 社會 林秉樞遭爆打特權疫苗 綠委竟促調查誰洩個資 04:102021/12/16 焦點要聞 維解創辦人亞桑傑胞弟：哥哥恐活不過美司法追殺 12:132021/12/14 國際 政論節目淪議顏堂 議員轟NCC充耳不聞 04:102021/12/16 焦點要聞 五股超商ATM百萬搶案 21歲主嫌遭聲押禁見 20:582021/12/15 社會 涉詐領出席費4900元 台東縣議員黃碧妹遭起訴 20:122021/12/13 社會 台東未滿1個月女嬰遭虐致死 父判7年6個月 11:172021/12/11 社會 社會熱門新聞 桃市體育局股長獨攀中央尖山失聯4天 家屬求助捷克「跑山獸」 - 社會 F-16戰機撞山飛行員殉職 戰管有疏失判國賠466萬 - 社會 民進黨議員顏旭懋疑漁船走私運毒 遭聲押請回檢擬抗告 - 社會 - 中央社 男按摩師伸狼爪 女研究生淚喊：「我是同志」仍遭硬上 - 社會 盼軍中男友放「夭八」 女友竟打1985申訴 過來人曝後果：直接黑掉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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