藝人陶晶瑩（陶子）和李李仁為了送大女兒去美國念書，在7月時低調飛往美國辦理就學，日前剛度過16週年結婚紀念日，小巨蛋演唱會也敲定辦在明年7月30日。陶子昨(15)日剛結束戲劇客串工作，搭高鐵回程時捕捉到野生「荒謬大師」沈玉琳，便拿起手機偷拍對方，並爆料他「一路在唬爛」，笑翻一大票網友，還釣出本尊回應，趣味十足。

陶晶瑩昨(15)日剛結束戲劇客串工作，發臉書限時動態直呼「演戲很好玩」，沒想到在她回程搭乘高鐵時，發現斜右後方的乘客竟是沈玉琳！她當場拿起手機進行「野生捕捉」，並爆料說：「他不知道我偷拍他，聽他ㄧ路虎蘭（唬爛）好好笑！」只見照片中沈玉琳跟身旁的人聊得津津有味，完全沒發覺自己正被偷拍。

照片貼出後迅速吸引破10萬人點讚，網友紛紛爆笑留言表示：「照片有聲音」、「他的聲音應該超好認」、「玉琳哥一開口都金句欸」、「哈哈現場聽應該會笑炸」、「後座乘客應該頭很痛」、「應該要錄下來，因為想聽他又唬爛什麼」、「一路上都有笑話好聽真開心」，迴響熱烈。

陶子透露「荒謬大師」的「金句分享」，談話內容提到「家庭要和諧就要在家裡當個龜孫子」，隨後釣出沈玉琳本尊在底下留言：「沒在虎蘭（唬爛）啦！在分享人生。」陶晶瑩加碼爆料：「你旁邊的那個大奶妹到底是誰？」從照片中無從得知「大奶妹」是否存在，可能只是陶子故意促狹「創治」搞笑，互動逗趣。