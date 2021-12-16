【愛傳媒葉毓蘭專欄】一名金門下士在參加狙擊手訓練後，搭飛機返回金門被航警查出留作紀念的三發子彈與彈殼，最後遭記三大過並且撤職離營，這確實不應該發生，我認同也支持國防部嚴格軍紀的處理方式。

然而當我回想被民眾戲稱的「七星少將」陳敏華，現在還好端端的在陸軍擔任委員爽領薪水，讓人不經懷疑國軍的賞罰標準，是依照官階高低、與層峰距離的遠近，進行客製化的規定？

雖然副部長表示一視同仁，我也希望副部長說的是真的，但是在民眾眼裡卻不是如此。

然而在我詢問國防部是否有宣導禁止私帶香菸，副部長非常肯定的說有，但是國防部私菸案可不只「七星少將」，今年八月中旬副參謀總長王興禮中將就因超量攜帶7條香菸違反規定，雖然副部長表示兩案並不相同，但一樣的是這都影響著國軍的士氣，對此我要求國防部應深切檢討，建立賞法分明的制度，才能有效強化軍紀及鞏固軍心。

近年兩岸關係緊張，教召新制也將要在明年上路，卻也被民眾認為是「史上最硬的14天教召」。我收到不少陳情：為何14天教召比4個月的軍事訓練役還硬、還紮實？況且津貼還比最低工資還要低。

對此，副部長表示4個月的軍事訓練役並沒有向外界說的如此輕鬆，並且教召新制的津貼補助會依照教召對象在民間單位的薪資進行調升。

但是我仍然希望國防部都應做好滾動式檢討，增加國軍戰力的同時，也必須考量每一位後備軍人的健康安全以及降低因為教召而增加的生活負擔。

最後我要求國防部針對替代役在未來是否納入教召，並明確定位替代役在未來可能發生的任何情形，畢竟替代役並沒有接受過較為紮實的軍事訓練，未來所扮演的腳色以及該如何支援作戰，國防部及內政部都應提早連繫與規劃。

我非常清楚在強大軍事力量的威脅之下，國軍也必須毫不畏懼，但是毫不畏懼的背後需要強而有力的後盾，這後盾是國防部更是我們全民！

作者為立委、前警大教授

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