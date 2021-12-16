現年47歲的「不老男神」林志穎，出道多年以帥氣又俊俏的外表，與精湛的舞台表演及自然的演技風靡華人圈，興趣廣泛的他雖近幾年都將事業重心轉往賽車界發展，人氣仍居高不下。而近日恰逢老婆陳若儀的生日，過去對於家庭生活總是低調的他們，近日罕見放閃貼出合照，立即吸引網友們的目光。

林志穎的愛妻陳若儀（kelly）於15日迎來38歲生日，過去在個人IG上大部分只PO出生活照及個人照的陳若儀，這次罕見於IG上曬出一家人集體慶生的照片。而一系列照片中，陳若儀先是曬出好友們為她舉辦的慶生派對，並在其中大秀修長又纖細的美腿，完全看不出已生過三個小孩，儼然是名時尚辣媽。

隨後陳若儀再度發文表示「謝謝大家的生日祝福，我都收到了非常非常感恩」並曬出一家人替他慶生的照片。只見家中擺滿了馬卡龍顏色的氣球，看起來相當夢幻，陳若儀開心的摟著林志穎，三名孩子則是聚在餐桌前，一家人一起開心的看著蛋糕，幸福模樣羨煞一票網友。

另外，幾乎從不放閃的林志穎，昨（15）日也罕見曬出與老婆外出約會的合照，而照片中除了兩人開心的對著鏡頭自拍外，眼尖的網友還發現林志穎所駕駛的車，就是千萬超跑敞篷法拉利，讓不少人直呼「太帥了」。

事實上，陳若儀雖是名模出身但名氣不比當年的「小旋風」林志穎，結婚當時還曾受到大批網友的攻擊，直批她「憑什麼嫁給林志穎」，但婚後陳若儀一直都以行動默默守在林志穎身後為他照顧家庭，2020年和老公、婆婆一起參加陸綜《婆婆和媽媽》後，也讓不少網友了解她多年來的辛酸並對她徹底改觀，意外圈入大票粉絲，IG追蹤人數不斷攀升。