美國聯邦準備理事會(Fed)宣布加速縮減購債，並將提前到明年3月完成，美股全數收紅，台股今(16日)開盤以17719.06點開出，今日除息的台積電開盤即秒填息，以605元開出，上漲8元，指數並衝上17800點，一度來到17814.32點，漲逾150點。

美股4大指數周三(15日)全數收高，道瓊工業指數上漲383.25點，漲幅1.08%，以35927.43點作收；標準普爾500指數上漲75.76點，漲幅1.63%，收在4,709.85點；那斯達克指數上漲327.94點，漲幅2.15%，收在15565.58點；費城半導體指數上漲140.05點，漲幅3.69%，收在3934.46點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲3.53%，聯電ADR上漲3.52%，日月光ADR上漲2.20%。

台股15日開低震盪走高，終場收在17660.1點，上漲60.73點，成交值2474億元，三大法人合計賣超56.39億元，其中，外資及陸資賣超61.8億元，自營商賣超24.23億元，投信買超29.64億元。