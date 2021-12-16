澎湃新聞報導，北京時間12月16日，美國財政部發布的資料顯示，今年10月日本所持美債規模上升至1.3204兆美元，中國持倉規模也升至1.0654兆美元。

日本今年10月增持美債208億美元至1.3204兆美元，仍為美國第一大債權國。日本在2019年6月超過中國成為美國第一大債權國，並保持至今。

報導稱，中國在今年10月也大幅增持178億美元至1.0654兆美元，仍為美國第二大債權國。值得一提的是，除了今年9月和7月分別小幅增持6億美元和64億美元外，此前中國連續4個月減持美債，3月減持規模為38億美元，4月小幅減持43億美元，5月減持規模為177億美元，6月減持規模為65億美元。據美媒統計，今年8月，中國對美債的持倉規模創2010年以來最低。

報導指出，英國、愛爾蘭和盧森堡則分列美債主要持有國的三至五位。英國今年10月增持133億美元至5798億美元，持倉規模位居美債第三大持有國。愛爾蘭今年10月增持149億美元至3243億美元，仍為美國第四大債權國。盧森堡今年10月小幅增持25億美元至3143億美元，盧森堡自8月來連續3個月增持，並於9月超過瑞士，位列美債第五大持有國。

總的來看，外國持有者今年10月共持有美債規模為7.6487兆美元，較9月增加996億美元，持倉規模創下歷史新高。