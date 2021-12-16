桃園市體育局全民運動科李姓股長登山失聯，全力搜救中。(體育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市體育局全民運動科李姓股長，上周末獨攀中央尖山，原定12日晚返回桃園但卻失聯至今，體育局立即和消防局聯繫，與中部地區消防人員展開搜救，警消查出最後基地台位置是11日下午在山屋附近，由於已經四天毫無音訊，家屬心急如焚，求助曾在多次山難救援中立功的捷克登山專家「跑山獸」羅培德，跑山獸也提供自己攀登中央尖山影片，點出攻頂前幾處危險碎石坡，供搜救隊員參考搜救。

家屬除了警消外，也求助與多次參與山域救難的捷克登山專家「跑山獸」羅培德，他立刻提出過去自己攀登影片，點出消防幾處危險路段，希望能協助救人員早日找到李姓股長。

37歲體育局全民運動科李姓股長未婚、熱愛運動，平時就愛好登山、路跑和自由車，11日凌晨2時前往台中市和平區勝光登山口、南湖溪山屋、香菇寮營地登山，預計12日晚間9點返回桃園，但直到13日中午仍聯絡不到人，體育局立即請消防局協助調查。

據了解，調查李男手機最後發話訊號，最後軌跡停留在12月11日下午1點半，地點在山屋附近，之後即關機狀態無法知道軌跡，台中市消防局也於13日晚間接獲李弟的報案，請求協助搜尋。

台中市消防局從14日起已派出1車4人至勝光登山口和南湖溪山屋沿線搜尋，桃園市消防局也出動1車5人會合，搜救人員原定昨(15日)早搭空勤直升機搜救，但因天候不佳、雲層太厚未降落，今天將等待天候狀況許可再起飛。

李家人、體育局長莊佳佳和同仁都著急如焚，直讚李姓同仁表現很好，平時認真負責，希望能早日尋獲，平安回家。