OPPO INNO DAY未來科技大會2021正式登場，發表了OPPO首款NPU(Neural Processing Unit)「馬里亞納MariSilicon X」，以及革命性的新一代智慧眼鏡OPPO Air Glass、首款摺疊旗艦機OPPO Find N等三款新品。

OPPO於大會上正式發表「馬里亞納MariSilicon X」，是OPPO以「十年磨一劍」的信念打造的重要研發成果，象徵著OPPO在核心技術上邁出了關鍵一步。作為OPPO首款自主設計和研發的影像專用NPU，MariSilicon X以先進的6奈米製程、ISP和多層記憶體架構，將帶來強大的即時AI運算計算，以領先的Ultra HDR能力、即時RAW計算和最大化感測器能力的RGBW Pro，成就為影像而生的專用NPU。MariSilicon X提供出色的影像處理能力和超高效能，具備最高18TOPS的算力，以及業界領先的11.6TOPS/W的效能表現，MariSilicon X將率先應用在Find X系列新機，預計於2022年第一季首發。

OPPO此次推出的新一代智慧眼鏡OPPO Air Glass，重量僅30克，鏡片厚度僅有1.3毫米，是業界最輕巧之一的智慧眼鏡。在保證輕便設計特性的同時，OPPO Air Glass還兼顧了多種實用功能，包含資訊提醒、天氣查詢、即時導航、隨身翻譯以及演講提詞等。Air Glass搭載由OPPO自主研發的微型投影、Micro LED和訂製的光學繞射導波技術，支援觸控、語音、手勢和頭動操控四種對話模式，讓用戶更便捷、更智慧地即刻獲取所需資訊，打造未來個人科技的更多可能性和應用層面。

另外，OPPO於未來科技大會發表全新摺疊旗艦機OPPO Find N，歷經四年的研發和六代原型機，Find N重新定義摺疊手機體驗的新標杆。OPPO Find N以5.49英寸、18:9比例的外螢幕，和7.1英寸、8.4:9比例的主螢幕打造黃金摺疊比例，兼顧單手操控便利性與大螢幕沉浸感，實現無縫隱痕的摺疊效果和全新的使用體驗。

OPPO Find N外螢幕採用比例為18:9的5.49英寸螢幕，73mm的機身寬度，單手即可完成文字輸入、看圖等操作，配合前後3D曲面設計，展開之後則是比例為8.4:9的7.1英寸的螢幕，採橫向模式無需旋轉90度，即可獲得大螢幕的沉浸體驗。