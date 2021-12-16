小米推出「超勁化」Redmi 手錶 2 Lite與Redmi 手環 Pro ，定價1195元起。（小米提供）

年末各種新家電陸續輪番登場，希望搶一波年底換家電的除舊迎新潮，小米昨（15日）就一口氣推出了9款智慧新品，從居家清潔打掃、空氣淨化，到健康運動各方面都一應俱全，更同步於26日前推出「小米耶誕節」活動，多款Xiaomi與Redmi手機祭直降、買即贈等優惠以外，還有精選商品最高直降3000元下殺，還有各種價格等1＋1耶誕超值禮包，趁著耶誕入手送禮自用的新3C、家電最划算。

小米自在台推出掃地／掃拖機器人、空氣淨化器後，在台灣的市占率都持續高企，像清掃型機器人從2017年初登台、截至今年10月底，全系列總銷售超過41萬台之餘，最新產業報告更推估，小米占上清掃型機器人市場總量超過40%，而空氣淨化器更是光在今年到10月期間，就銷逾6.2萬台，小米空氣淨化器 3的銷量更是穩居市場第一。

小米推出「超淨劃」Xiaomi 掃拖機器人2 Ultra 集塵版與Xiaomi 無線吸塵器G11 ；Xiaomi 無線吸塵器G11 ，定價8995元，將於明年1月下旬起於全官方通路開賣。（小米提供）

本月再趁勢發表全新系列，最吸睛的莫過於消費者期待已久的Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版，配備雙風道灰塵收集設計、以16500 Pa的超強氣流，快速清空掃拖機器人的集塵盒，同時還有4L超大集塵袋，主打45天才需替換一次更方便之餘，在使用上更能調整4段變速的吸力模式、支援3段式水流控制，以滿足不同使用者家中地板或清潔需求，還有3D障礙迴避技術等智慧功能，定價1萬5000元有找，可說是相當親民的價格。

小米推出「超淨化」Xiaomi 空氣循環淨化器與Xiaomi 空氣淨化器 4 系列；Xiaomi 空氣淨化器 4 系列，定價3495元起。（小米提供）

另外還有全新的Xiaomi空氣循環淨化器，一機兼具淨化、涼風、循環等多種功能，提供高達510m³/h的CADR值之餘，更配備高效濾網、高品質活性炭等多重濾材淨化過濾，訴求有效淨化PM2.5、過敏源、病菌、花粉等汙染源並避免二次汙染，還有內建的負離子產生器，可結合細菌、灰塵等帶正電的微粒，吸附並沉降空氣中的汙染物，以及可加速室內甲醛擾動等循環淨化技術，讓甲醛淨化力提升29%，同時提供0°、45°、85°的3段俯仰抬頭及90°左右擺頭角度，在淨化同時可輸出8公尺遠距循環風，加速全屋空氣流動。

Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版，定價1萬4995元，明年1月1日起正式開賣；現指定通路開放預購，享早鳥預購價1萬3495元，再贈預購禮米家無線吸塵器mini。（小米提供）