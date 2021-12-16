今年最後一次的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結束後，聯準會確定將加速縮減購債的腳步，預計明年3月完成退場，且聯準會也暗示明年將升息3次，在通貨膨脹數據持續攀高的狀況下，聯準會的態度更為強硬，不過周三美股卻收漲383.25點（或1.08%），專家認為，聯準會對升息的態度更為清晰，不確定性逐漸從市場上消失，從股票的角度來看，他們只關注獲利、毛利率與成長。

CNBC報導，聯準會宣布，在通貨膨脹壓力持續上背景下，決定加快縮減購債的速度，明年1月起每月購債規模將降至600億美元，預計明年3月就能完成縮減購債退場，此外，多數官員暗示明年有機會升息3次，2023及2024年各2次。

報導指出，美股周三多半位在低檔區域，但在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）召開記者會前收漲，道瓊漲383點（或1.08%）、標普500指數上揚1.63%、那斯達克指數漲2.15%。

投資機構Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli表示，聯準會周三的說法符合市場預期，「儘管股市走高，但上漲的產業都是防禦性非常高的產業，包括公共事業與醫療保健等，這也顯示未來的經濟走向。」

摩根士丹利全球固定收益團隊首席分析師Jim Caron則說，「現在已經看到未來利率上升與發生的速度，市場的不確定性消失，從股票的角度來看，現在他們只需要關注獲利、毛利率及成長。」

摩根士丹利子公司、金融機構E*Trade投資策略董事總經理Mike Loewengart提到，即使聯準會官員們預測明年會升息3次，引起不少的關注，但仍保持在低利率的範圍內，且當市場消息與狀況更清晰時，會有更進一步的舉動，「我認為聯準會已經提供了未來的藍圖。」