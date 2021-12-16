美國FOMC拍板退場時程，市場解讀利空出盡，台股加權指數16日開高在17719.06點，台積電（2330）開在605元，秒填息，帶動護國群山包括矽晶圓、半導體設備等齊步上揚，航空雙雄、面板族群亦同步往上，台股早盤大漲逾百點。

聯準會（Fed）宣布量化寬鬆貨幣政策，將於明年3月完全退場，與會官員預測，聯準會將啟動升息周期，點陣圖顯示明年將升息三次，美國四大指數在不確定因素終於解除、且Fed主席鮑爾對於經濟前景表達樂觀看法，帶動指數全面跳高。

道瓊工業平均指數12月15日終場上漲1.08％（383.25點）、收35927.43點。那斯達克指數上漲2.15％（327.94點）、收15565.58點。費城半導體指數大漲3.69％（140.25點）、收3934.46點。

元富投顧指出，根據此次會議結果，一般預料，FED會將購債行動提早至2022年3月結束，並於2022年6月開始升息，FED愈早處理通膨問題，對美國經濟就愈好，通膨將也不致惡化到不可收拾。

因此，不論FOMC會議定調明年升息二次或三次，對美股及台股算是不確定因素消息，美國股市當有一段升息前的榮景可期，台股不破季線，伺機再攻月線17700點。指數短線上位於17000～18000點區間，利用震盪汰弱換強。