台北市長柯文哲昨（15）日在臉書發表長文，提出4個理由認為不應該重發重陽敬老金，不過台北市議員游淑慧今日也在臉書回應，分享一些實際數據給民眾知道，並說「柯市長列了四個不同意的理由。基於對他的尊重，我則提了8個說明的理由。」

柯文哲表示，他無法認同台北市議會通過重發重陽敬老金自治條例，已將覆議案送到議會，並在臉書發文列出4點理由，向所有市民解釋他為何有所堅持，分別為「立法機關逕自通過增加預算之法案，違法違憲」、「各縣市政府狂舉債，債留子孫」、「老年比例逐年升高，青壯年負擔日益沉重」、「不利長遠規劃，一次性社福禮金應徹底檢討」。

不過游淑慧今早在臉書發文反駁柯文哲，就財政紀律之事分享實際數據，並說只是「各自論述、留下記錄、尊重彼此」。游淑慧說，「一、柯文哲是史上最花錢的市長」，指出今年不含疫情追加就編了1700億創新高，但柯文哲不對外講；「二、綜看8年市府財政狀況：稅收多、罰款多、但市產經營績效差」，游淑慧表示這代表市府收入增加但卻不是賺來的，而是從人民身上收的，但柯文哲不對外講。

游淑慧說，「三、自己要還債美名，但實際上債留下任市長」，社宅政策8年含土地成本，大約1700億，未來舉債近600億，超過柯文哲的還債額度。游淑慧指出，社宅出現財政黑洞柯文哲也知道，所以才會停下來檢討，說之前沒想好，但柯文哲還是不對外講。

「四、堅守財政紀律、不追加預算」。游淑慧表示，其實在她當議員的期間每年都有諸多追加預算，並舉才剛討論的案子，說第一果菜市場改建140億已是天價，結果不到三年又要求大幅追加23億，第二殯儀館改建工程因為沒做好地質鑽探，原本16億工程案，又要追加2億6千多萬，而光這兩件案子就夠發兩年的重陽敬老金。

游淑慧說，「五、柯文哲任內大幅增加『任務編組』、各式『顧問案』」，隨便一個名目的顧問案、研究案就要數百萬，但議會都予以尊重極少删減；「六、議會不得做出增加預算的提議，否則違憲？」游淑慧解釋，光她自己個人，前年提案增編學校和醫院附近人行道更新預算，最後編了。去年要求社宅興建必需加辦地方說明會及民調，最後做了。今年提案南港誠正國中改建時一併開挖地下停車場，以解決老舊社區停車問題，市府也通過了。讓游淑慧想知道「這些都是增加預算的提案，但這些不該做嗎？不是議員的工作嗎？」

游淑慧說，「七、賤租市有精華地，減少市政財源」，士林北投科技園區地上權出租，收取的權利金只有現值的一成，而新北和中央的要求是「保底3成」，指控每坪土地權利金，被柯文哲以一年收不到1萬的低廉價格租給財團50年；「八、老年比例增加，青壯年負擔沉重？」游淑慧表示這是在挑起世代對立。

游淑慧表示，這一代的長輩繳了一輩子的稅，大部分的長輩都有存款、自有房產，而這些財富很多都留給他們的下一代，「這是世代之間的親情」。游淑慧問「有多少長輩靠青壯年養？有多少長輩在資助他們的下一代？」並指出柯文哲的父母有自己充足的財富，甚至柯文哲之前也說過買房子的時候跟父母借款1000萬，但若發重陽敬老金，柯爸、柯媽也能領到。

游淑慧表示，敬老金一年1500元，不是福利，而是社會對於長輩的感謝和敬意，並說「柯市長列了四個不同意的理由。基於對他的尊重，我則提了8個說明的理由。」