7屆F1車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)未能拿下生涯第8冠，在F1最終站阿布達比大獎賽中輸給紅牛車手維斯塔潘(Max Verstappen)，此戰結果充滿爭議，但漢米爾頓還是很有風度祝福對手，而失去冠軍也讓他損失400萬英磅(約1.5億台幣)獎金，不過他仍獲英國至高殊榮，在今天獲頒爵位。

Congratulations to our founder and patron Sir @LewisHamilton on receiving his knighthood today from HRH The Prince of Wales. Thoroughly deserved for his leadership both on and off the track 👏🏿👏🏽👏🏻#StillWeRise pic.twitter.com/1IG0nd8gri — Mission 44 (@mission44) December 15, 2021

漢米爾頓在整場比賽一直處於領先地位，但因比賽末段撞車意外和大會爭議判決，在最後一圈被維斯塔潘超車成功，失去原本到手第8冠，而在漢米爾頓合約中，若奪冠能另外獲400萬英磅高額獎金，也就此泡湯，不過他回到英國仍獲得「爵士」車手殊榮，查理斯王子於溫莎堡授予他爵位。

漢米爾頓也成F1第4位「爵士」車手，其他3位是史都華(Jackie Stewart)、莫斯(Stirling Moss)、布拉漢(Jack Brabham)，他們都是世界著名的傳奇車手，漢米爾頓能加入這個行列可說是與有榮焉，而漢米爾頓今年36歲，仍有機會追逐第8冠超前德國車王舒馬赫(Michael Schumacher)成史上第一。

這次最終站冠軍由維斯塔潘拿下，他因比賽末段撞車意外把握進站換胎機會，最後更因大會決定清空他和漢米爾頓間5輛落後車，讓他得以前進和漢米爾頓在最後一圈比拚，而漢米爾頓為保持領先沒有換胎，最後在彎道失去優勢，被維斯塔潘一舉超前，當下漢米爾頓直喊：「比賽被操縱了，天哪！」