美國有線電視新聞網(CNN)報導，1架由多明尼加飛往美國加州的私人客機，15日起飛不久後旋即發生緊急狀況。駕駛雖決定緊急迫降，卻意外墜毀於多國首都亞美利加（Las Americas）國際機場，機上9人全數罹難。
CNN指出，包括7名乘客與2名機組員皆不幸喪命。根據Helidosa Aviation Group推特，6名乘客為外國籍(未說明國籍)、1人為多明尼加人。
綜合Flightradar 24與當地媒體報導，這架雙引擎的班機由多明尼加共和國的伊莎貝拉國際機場起飛，原本要飛往美國的佛羅里達。孰料起飛不久後，駕駛就宣布緊急狀況，並決定緊急迫降於亞美利加機場。
不幸的是，緊急迫降並不成功，班機墜毀於機場跑道，從起飛至失事僅15分鐘。機場人員指出，當時飛機撞擊上跑道，並一路向前衝出。消防人員與機場工作人員急忙的跑向該班機，試圖找尋生還者。
Helidosa Aviation Group在聲明中強調，「這次意外帶給我們沉重的痛苦與哀傷，讓我們團結起來，一同援助受影響的家庭，使他們與我們一起度過艱難時刻」。
至於失事原因，仍有待進一步調查；Helidosa Aviation Group表示將與相關單位合作，盡快找出意外原因。
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