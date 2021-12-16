Aeronave accidentada cerca del aeropuerto Las Américas, es propiedad de Helidosa.

7 pasajeros

2 tripulantes. pic.twitter.com/lTa8QLCuGM — Miralba Ruiz (@Miralba) December 15, 2021

美國有線電視新聞網(CNN)報導，1架由多明尼加飛往美國加州的私人客機，15日起飛不久後旋即發生緊急狀況。駕駛雖決定緊急迫降，卻意外墜毀於多國首都亞美利加（Las Americas）國際機場，機上9人全數罹難。

Las Americas Airport plane crash: 9 feared dead as private jet crashes in emergency landing – World News https://t.co/EWp0ljDrH1 — ReportWire (@reportwire_) December 16, 2021

CNN指出，包括7名乘客與2名機組員皆不幸喪命。根據Helidosa Aviation Group推特，6名乘客為外國籍(未說明國籍)、1人為多明尼加人。

綜合Flightradar 24與當地媒體報導，這架雙引擎的班機由多明尼加共和國的伊莎貝拉國際機場起飛，原本要飛往美國的佛羅里達。孰料起飛不久後，駕駛就宣布緊急狀況，並決定緊急迫降於亞美利加機場。

不幸的是，緊急迫降並不成功，班機墜毀於機場跑道，從起飛至失事僅15分鐘。機場人員指出，當時飛機撞擊上跑道，並一路向前衝出。消防人員與機場工作人員急忙的跑向該班機，試圖找尋生還者。

Nine people were killed after a private aircraft crashed while making an emergency landing at Las Americas Airport in the Dominican Republic's capital Santo Domingo, according to the plane's operator, Helidosa Aviation Group. https://t.co/6kG7ubNxem — CNN (@CNN) December 16, 2021

Helidosa Aviation Group在聲明中強調，「這次意外帶給我們沉重的痛苦與哀傷，讓我們團結起來，一同援助受影響的家庭，使他們與我們一起度過艱難時刻」。

至於失事原因，仍有待進一步調查；Helidosa Aviation Group表示將與相關單位合作，盡快找出意外原因。