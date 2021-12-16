在美國聯準會發布決議之前，周三歐洲股市上漲，科技股和醫療股走強帶來提振，惟零售股和能源股下跌使漲幅受抑。

周三收盤，泛歐STOXX 600指數上漲0.3%，結束連續5個交易日的跌勢。

近來遭到拋售的科技股帶頭衝高，終場勁揚1.3%。

醫療保健股漲1.1%。

Zara母公司Inditex上季獲利表現不如預期，拖累零售股下挫1.91%，加上石油股走低，使歐股漲幅受限。

Omicron新冠變種病毒在全球傳播使需求風險持續升高，原油價格連跌第三個交易日。

投資人持續觀望聯準會即將發布的貨幣政策決議，市場普遍預期該美國央行將釋出將加快縮減購債的信號。

緊接著英國央行和歐洲央行也將在周四發布利率決策。

數據顯示，英國11月消費者物價指數較去年同期飆漲5.1%，超出市場預期的年漲4.7%，並創下2011年9月來新高。

歐洲央行決策官員料將在本次會議上決定一旦規模較大的「疫情緊急購債計畫」（PEPP）於明年3月退場時，應如何調整該央行常態性的「資產購買計畫」（APP）。

12月以來STOXX 600指數上漲約1.7%，不過這個月通常也是全球股市的「傳統旺季」。

瑞典H&M下跌2.8%，該公司上季營收符合市場預期，但分析師認為其中國業務令人擔憂。Zara母公司Inditex和H&M的營收額都已重返或甚至超越疫前水準。

DCC Technology宣布約以6.1億美元收購Almo Corp，股價應聲大漲9%。

受零售、石油和旅遊股走弱拖累，倫敦富時100指數下跌0.66%，為連跌第六個交易日，創下2020年3月疫情爆發以來的最長跌勢。

德國DAX指數微升0.15%，收在15476點。法國CAC 40指數收漲0.47%，義大利富時MIB指數漲0.41%，西班牙IBEX 35指數跌1.24%。