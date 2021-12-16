台股護國神山再度發威！台積電(2330)今(16)日除息，配發現金股利2.75元，台積電發行市值將減少約713億元，占發行量加權股價指數23.3點，台積電今開高走高，開盤上演秒速填息，股價最高達605元。

自台積電改採季季配息以來，加上今日在內得10次除息均完成填息，更有6次當日填息，最長一次也不過15天，外資認為，台積電本次除息強勢填息後，台積電將先吸引押寶填息資金進場，外資法人明年1月領到股利後，亦可望把新獲得的資金重新投入市場，對台股有加分作用。

台積電本季展望樂觀，預估本季營收達154億美元到157億美元，再創新高；以公司展望來看，12月營收可望比11月續增，仍有機會挑戰單月新高。

台積電對第四季看法持續樂觀，預期在5奈米製程的強勁需求帶動，2021年第四季合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，平均季增率約4.5%，將再創新高。