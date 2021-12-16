根據Lipper統計，國內投信發行的「主動型」生技醫療基金績效表現不俗，今年以來那斯達克生技指數(NBI)仍下跌3.33%(至12月13日)，但國內投信發行的11檔生技醫療基金中，今年以來表現最好的新光全球生技醫療基金，投資報酬可達17.37%，表現居第二、三的景順全球康健基金、兆豐國際生命科學基金，績效亦有10.63%、7.63%的正報酬表現，共有9檔績效勝那斯達克生技指數。

新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉表示，Omicron變種病毒株出現，疫情修復期拉長，未來疫情若出現新變種，甚至演變成流感化，更加大對疫苗、新冠口服藥物、醫院醫材等防疫需求，她預估2022年全球生技醫療產業，將出現3大利多支撐基本面，包括：

一、醫材需求多：Omicron變種病毒株出現，疫情短期間難以結束，預估未來各國政府防疫政策，將帶動民眾接種加強針，甚至開放16至18歲青少年接種，對新冠疫苗的剛性需求龐大、疫苗新商機將大量湧現，疫苗股短線有表現機會。除疫苗股外，新冠口服新藥也將被全球各大藥廠加速研發推出，防疫供應鏈中，包括疫苗、口服新藥、藥物與病毒定序的基因檢測，以及後續對醫療用品及服務需求將持續倍增，全球防疫政策升級下，加上全球老齡化帶動，未來10年醫療趨勢持續暢旺，也帶動疫苗股、醫材類股的需求快速成長，商機遍地開花下，未來股價表現肯定不寂寞。

二、新藥題材多：李淑蓉指出，就明年投資前景來看新藥，除新冠口服藥外，先前受到排擠的基礎藥品研發，如癌症、免疫、糖尿病，及阿茲海默症等新藥，預估2022年開發進度及銷售將會加速，其中又以癌症及阿茲海默症於明年最受法人矚目，包括禮來、羅氏兩款阿茲海默症新藥，它們相關臨床數據，將在2022年下半年陸續解盲，另外，明年還有新款降膽固醇新藥推出，有機會成為新的治療指引，都是2022年值得關注的新藥題材，加上美國FDA核准新藥持續進展，伴隨業界不斷有創新療法相繼推出，股價有機會持續受利多催化，帶來正面貢獻。

三、合併機會多：李淑蓉預估，2022年生技醫療產業併購風有機會再起，因為各大生技製藥大廠，近年因應專利斷崖問題，為擴充產品線完整性、或持續深耕某一疾病領域以主業強化公司獲利，對利基型中小型公司，將重新啟動收購及合併的可能性大幅提升。李淑蓉認為，未來廠商合併重點仍是癌症腫瘤技術、基因與細胞治療、與基因編輯3大重點產業領域，尤其是具備明星級產品及下一代突破技術的中小型生技製藥股，投資前景備受期待，被收購機會也將大幅增加，加上今年大型生技股營收持續成長，現金充沛，2022業企業併購交易將持續進行，帶動族群股價表現。