台中市第二選區立委補選，民進黨候選人林靜儀15日在在烏日東女慈聖宮成立「彰化南投鄉親挺林靜儀後援會」，競選總部主委林佳龍表示，媽祖林默娘，靜儀也姓林，我也姓林，所以感應到媽祖有指示，林家的靜儀出來參選，發揮媽祖精神，聞聲救苦。對此，國民黨前立委孫大千怒轟，為了個人政治利益褻瀆神明，假冒神意，難道不怕遭天譴嗎？

孫大千今（16）日在臉書表示，綠色媒體早已成為民進黨的附隨打手，此次全面圍剿顏寛恒，主要的原因當然是黨意，怎麼會是天意？林靜儀是在作夢嗎？且綠色媒體的政論節目一直扮演著民進黨的血滴子，造謠抹黑、栽贓抹紅、私設刑堂、為所欲為，NCC卻是裝死裝睡，縱容放水，他認為，綠媒和網軍根本就是台灣民主政治最大的威脅。

一下子是註生娘娘，一下子是媽祖託夢，一下子又是天意緣份，孫大千質疑，為了個人的政治利益，任意的褻瀆神明，假冒神意，難道不害怕遭到天譴嗎？

文末，孫大千呼籲明年1月9日，期待台中市第二選區的鄉親能夠用選票替天行道，教訓這一群裝神弄鬼的神棍。