最新民調指出，四大公投案「同意」比例均大勝「不同意」。台灣民意基金會董事長游盈隆15日拿出2020年總統大選，蔡賴配得票比例分析，認為20至34歲選民已從力挺蔡英文變成站在蔡的對立面。對此，港媒評論也認為，年輕人將是影響公投結果的最後變數，甚至恐是「壓垮民進黨政府的最後一根稻草」。

香港媒體《中評社》今日（16）評論表示，《Yahoo》針對「目前你對四大公投的投票意向如何？」進行民調，截至15日結果顯示，對四個公投案「同意」的比例均大幅領先「不同意」。游盈隆在臉書發文分析，這次投票年輕人「選擇站在蔡英文的對立面」，年滿18歲、佔選民總數2.4%這批台灣史上最年輕的首投族，可能是影響公投結果的最後變數。

針對這次公投局勢，港媒評論大致認同游盈隆的看法，評論強調，四大公投案本質是民生、經濟、選務，民進黨卻刻意將其打成「亡國保衛戰」，甚至還刻意操作成「亡國保衛戰」，這是綠營慣用的伎倆，然一旦失敗，不僅意味蔡政府施政與政策的失敗，更代表著「抗中保台」這張牌的失敗。

評論表示，這次公投是台灣人對執政者表達強烈警告的機會，四個同意全過的深層意義在於，用最直接的民意和當權者抗衡，藉以讓完全執政的民進黨了解必須要收斂；從最近民調可見，年輕人從最挺蔡英文的那群人，逐漸走到蔡的對立面，甚至可能成為壓垮蔡政府的最後一根稻草，這是個令人吃驚的狀況，顯示浮誇又不切實際的公投宣傳方式，以及在民意前不知謙卑的政權，激起的反撲效應是很強烈的。