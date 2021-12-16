47歲日本男星石田壹成因主演《一個屋簷下》、《未成年》等經典日劇，在90年代紅極一時，他在2017年無縫接軌小24歲女星飯村貴子，隔年兩人更奉女成婚，梅開三度追平老爸石田純一的紀錄，然而這段婚姻只維持3年多，石田壹成三度離婚，每個月還要付4萬日圓（約1萬元新台幣）撫養費，如今離婚原因也曝光。

石田壹成和飯村貴子日前接受日媒《News Post Seven》專訪，他們早就搬到石川縣的30年老房子，由於經濟拮据，一直生活得很辛苦，礙於經濟上的困難，兩人決定離婚，雖然石田壹成不用給贍養費，但還是要每個月給飯村貴子1萬元新台幣。

一家人感情和樂，但終究敵不過現實。(圖/翻攝自飯村貴子IG)

石田壹成回想起離婚那天，「我12月17日生日時填了離婚申請書，老婆說『我拿了這個，填吧』，我趁老婆在屋裡跟小孩玩時寫好，老婆隔天提交申請書，這是我第3次離婚」，提到離婚，飯村貴子更忍不住哽咽落淚，石田壹成也表示，他在填寫離婚協議書時，還打給父親石田純一告知消息，對方只是無奈嘆了口氣。

飯村貴子受訪時忍不住落淚。(圖/翻攝自News Post Seven)

石田壹成坦言自己有在做直播賣能量石，但收入並不穩定，由於想要有份正職工作，他前幾個月還找了工廠作業員、洗車業、介護士等20間公司，但因為新聞報導的負面新聞，面試全都落馬，而飯村貴子也會在晚上到餐廳或超市打工，然而兩人的生活沒有未來，最後還是決定離婚，石田壹成一個月能見女兒2次，將在聖誕節搬離現在的家。