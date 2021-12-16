香港女星高海寧外型美艷性感，憑34D傲人上圍響有「香港波神」稱號，近年出演電視劇《三十而已》、《反黑路人甲》、《婚姻合伙人》等作品受注目；日前TVB公佈《萬千星輝頒獎禮2021》各獎項10強名單，高海寧憑《七公主》顧青桐一角入圍視后，昨(15)日興奮地在IG發布動態影片，扭腰擺臀甩動好身材，讓網友看了直噴鼻血。

高海寧昨(15)日在IG貼出她拍廣告的片段，只見她穿著一字膊的灰色貼身露腰針織衫，將美好身段展露無遺，短片中高海寧非常開心地扭來牛去，展現她活潑好動的陽光性感；高海寧熱愛戶外運動和瑜伽，身材玲瓏有致相當「fit」，且腹部馬甲線的線條結實，約12秒影片甩動起上下半身來煞是好看。

親民的高海寧不吝扭動好身材分享喜悅，網友也紛紛留言讚：「身材超好」、「姐姐好性感」、「太可愛了！」。其實高海寧過去曾透露，自己天生容易水腫，因此會靠瑜珈保持身材，而本身就保有運動習慣的高海寧，不論是重訓、滑水、滑板、衝浪等運動也都大膽嘗試。

34歲的高海寧是演藝圈的輕熟美女代表，她在2008年參選香港小姐、拿下旅遊大使獎而出道，2013年因在電視劇《法網狙擊》飾演遭性侵的「紀慕芝」而打開知名度；高海寧隨後以演技證明自己，以《使徒行者》拿下「最喜愛TVB飛躍進步女藝員」，並在2016年在愛情喜劇《愛情食物鏈》飾演魚販，成功擺脫花瓶形象，高海寧也陸續交出電視劇《三十而已》、《反黑路人甲》、《金宵大廈》等作品成績單，人氣很夯。