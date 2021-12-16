「金曲歌王」王力宏昨證實與李靚蕾離婚，8年婚姻畫下句點，至於3個孩子的監護權、夫妻財產分配則未提。王力宏出道26年，事業版圖橫跨兩岸，名下有不少房產、公司等，粗估身價30億，不過兩人昔日愛巢登記在王力宏的「宏聲文化」公司名下，該辦公室所有權人則是王力宏媽媽李明姝的「宏聲藝人經紀」持有，李靚蕾目前和王力宏唯一的關聯，只有「火力全開」公司的負責人頭銜。

王力宏4年前豪砸4億元，買下台北市仁愛路4億豪宅「吾疆」，一度盛傳王力宏寵妻，把豪宅登記在李靚蕾名下，不過根據最新地籍資料顯示，該豪宅是登記在王力宏的「宏聲文化」公司，根據《ET today》報導，李靚蕾現在仍是「火力全開」公司的負責人，而該公司持有人為王力宏母親李明姝的「宏聲藝人經紀」，因此，李靚蕾無論是豪宅或是精華地段辦公室，皆無持有。

不過李靚蕾本身就是事業女強人，她大學就讀普林斯頓工程管理學，又在哥倫比亞大學取得碩士學位，李靚蕾畢業後更進入美國金融巨擘摩根大通工作，僅2年就升遷為助理副總裁，以分析師的身分為大型企業客戶做戰略銷售、運營管理的諮詢。

王力宏昨在網上發聲明，證實與李靚蕾的8年婚姻畫下句點，王力宏表示，他在婚姻中做不足的地方太多了，也感到很遺憾，因為對未來的生活方式有不同的想法和規劃，所以決定分開，不過王力宏強調：「但是我們永遠會是一家人」，並呼籲外界能給予隱私和空間。