新型態Omicron變異病毒株再次席捲全球。警察身為與民眾頻繁接觸的職業是為染疫高風險族群之一，面對狡詐病毒除施打疫苗防護，有效防護就是正確佩戴口罩及確實的消毒。星浩股份有限公司與南屯區朱暖英議員共同致贈警察特別捐贈專屬的口罩2000個、防疫透明面罩600個等防疫物資，加強警方的防護力。

警方指出，本次捐贈由第四分局分局長許明耀代表受贈，對於第一線的執勤人員而言，背後能有這麼一股溫暖且有力的支持，更能心無旁鶩的面對疫情的挑戰。

警方說，市議員朱暖英及前台中市民政局長王秋冬夫婦多次支持警察及協助警政推動，早於八月疫情嚴峻時已先致贈第四分局口罩及乾洗手，這次在最需要資源時伸出援手，讓前線警察同仁備感溫馨能更專心地執行維護治安及交通的工作。

第四分局表示，防疫期間感謝市議員及民間單位協助員警推動防疫工作，成為員警最強而有力後盾。目前疫情瞬息萬變防疫仍不可鬆懈，需大家共同配合中央流行疫情指揮中心，保持著戒慎但不恐懼的心態，遵守防疫政策及措施，團結一致共同戰勝病毒，早日回復正常的生活。