台灣高鐵強化2022元旦疏運，經檢視運能調度後，宣布再加開6班次列車（南下4班、北上2班），自12月18日（六）凌晨零時起開放購票。疏運期間總計5天（12月30日至1月3日）共加開144班次列車（南下71班、北上73班），提供881班次列車的旅運服務，歡迎旅客利用「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。

台灣高鐵公司為方便旅客提早規劃行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車；同時，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置3至5節自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站，歡迎多加利用。

高鐵公司表示，配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。