台北熊好券第2波意願登記自今年12月20日上午9時起至12月30日止。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

受新冠肺炎疫情影響，台北市不少店家受到重創，台北市為振興經濟推出「台北熊好券」，北市府16日宣布，第2波台北熊好券意願登記開跑，自今年12月20日上午9時起至12月30日止，開放全台民眾透過「台北通APP」進行意願登記，預計明年1月3日在律師見證下公開線上抽獎。

「台北熊好券」自11月5日開跑迄今已累積超過250萬筆交易，北市府祕書長陳志銘表示，台北熊好券第1波使用期間為今年11月5日至明年1月2日，預估交易筆數至年底可達發行數的7成；第2波使用期間為明年1月3日至2月28日止。

祕書處指出，台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共有5種票券，本次登記將採取5擇2的方式進行意願登記，民眾在開放登記期間可以透過台北通APP點選喜愛的2種票券，除住宿券維持1000元額度外，其餘4種票券將有200、300、400、500元等不同額度的中獎機會，歡迎熊好券愛好者可再來參加第2波抽獎。