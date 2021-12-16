台積電今(16日)除息2.75元，開盤即秒填息，以605元開出、上漲8元，漲幅1.3%，再度上演除息秀，這也是台積電改採季配息以來第6度除息當天即完成填息。台積電也宣布，針對高效能運算產品工作負載的高度要求量身打造推出N4X製程技術，是台積電特別為高效能運算產品開發的先進製程技術，預估N4X將於2023年上半年進入試產。

對於今日宣布推出N4X製程技術，台積電表示，N4X為台積電第一個以高效能運算為主的製程技術，代表5奈米家族所具備的至高效能與最大時脈頻率，X系列代表台積公司特別為高效能運算產品開發的技術，藉助5奈米量產的經驗，台積電進一步強化技術，並搭配適合高效能運算產品之功能，打造出N4X製程技術。

台積電指出，N4X製程技術經過優化支援高驅動電流及最大頻率之元件設計及結構，以及支援高效能設計之後段金屬製程優化，在極限效能負載下支援強大功率傳送之超高密度金屬電容 (metal-insulator-metal capacitors)，這些高效能運算功能使N4X的效能較N5提升達15%，或相較於速度更快的N4P，在1.2伏的狀況下，N4X效能提升達4%。N4X驅動電壓能夠達到超過1.2伏，並且提供額外的效能，客戶並能夠利用N5製程的共同設計規則來加速其N4X產品的設計周期。

台積電業務開發資深副總經理張曉強表示，高效能運算是台積公司目前成長最快的業務，很榮幸推出X系列極限效能半導體技術的N4X製程。隨著高效能運算領域的需求持續攀升，台積電不僅量身打造X系列半導體技術來釋放最大效能，並且結合了3DFabric™先進封裝技術提供客戶最佳的高效能運算平台。

根據統計，至12月10日止，台積電共有92.8萬股東，其中有逾54萬是持股不滿一張(1000股)的零股股東，回顧台積電自2019年改採季季配息以來，9次除息均順利完成填息，其中有5次是當日就填息，最長一次也不超過15天，讓小股東多願意選擇參與除息。

台積電今日除息2.75元，市值將減少713億元，影響台股指數開盤蒸發約23.3點，現金股息預計明(2022)年1月13日發放。