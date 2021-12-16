仁德區崁腳抽水站新建工程上午在中華醫事科技大學舉行開工動土典禮。(曹婷婷攝)

中華醫大緊鄰三爺溪，地勢低窪為易淹水區，以往大雨就淪為「水上樂園」，今天捐部分校地蓋抽水站。(曹婷婷攝)

台南仁德區過去遇豪雨就淹水，三爺溪流域整治預定明年底全數完工，沿線規畫新建6座抽水站，最後一站的崁腳抽水站今天開工，該站位於中華醫事科技大學校園內，台南市長黃偉哲感謝中華醫大捐部分校地蓋抽水站，預計2023年1月完工，加上三爺溪整治完成，他說，仁德地區淹水惡夢將告一段落。

仁德區崁腳抽水站新建工程上午在中華醫事科技大學舉行開工典禮，水利局長韓榮華說，目前三爺溪流域治理已完成萬代橋上游4.57公里，經費34.67億元，2019年起前瞻計畫投入改善萬代橋下游至二仁溪匯流口共10.9公里，總經費43.3億元，加上橋梁改建8座約53.2億元，三爺溪整治計畫預計2022年底全線宣告完成整治。

黃偉哲說，三爺溪流域抽水站共6站，加上今天新設的崁腳抽水站每秒可抽水9噸，三爺溪總抽水量將達130.6CMS。以往中華醫大為易淹水區，大雨就淪為「水上樂園」，隨著三爺溪今年上游已完工，今年6月梅雨及8月豪雨，中華醫大就未傳出淹水災情，待抽水站建置後，後續搭配三爺溪重要瓶頸萬代橋改建工程以及三爺溪中下游治理，將可望改善三爺溪流域排水的沉痾。

中華醫大指出，校方長年飽受淹水之苦，已捐出200平方公尺校地蓋抽水站很有意義，也是善盡社會責任，不只解決學校淹水，也能造福仁德地區周邊的厝邊鄰里，大家一起揮別淹水惡夢。