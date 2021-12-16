台南仁德區過去遇豪雨就淹水，三爺溪流域整治預定明年底全數完工，沿線規畫新建6座抽水站，最後一站的崁腳抽水站今天開工，該站位於中華醫事科技大學校園內，台南市長黃偉哲感謝中華醫大捐部分校地蓋抽水站，預計2023年1月完工，加上三爺溪整治完成，他說，仁德地區淹水惡夢將告一段落。
仁德區崁腳抽水站新建工程上午在中華醫事科技大學舉行開工典禮，水利局長韓榮華說，目前三爺溪流域治理已完成萬代橋上游4.57公里，經費34.67億元，2019年起前瞻計畫投入改善萬代橋下游至二仁溪匯流口共10.9公里，總經費43.3億元，加上橋梁改建8座約53.2億元，三爺溪整治計畫預計2022年底全線宣告完成整治。
黃偉哲說，三爺溪流域抽水站共6站，加上今天新設的崁腳抽水站每秒可抽水9噸，三爺溪總抽水量將達130.6CMS。以往中華醫大為易淹水區，大雨就淪為「水上樂園」，隨著三爺溪今年上游已完工，今年6月梅雨及8月豪雨，中華醫大就未傳出淹水災情，待抽水站建置後，後續搭配三爺溪重要瓶頸萬代橋改建工程以及三爺溪中下游治理，將可望改善三爺溪流域排水的沉痾。
中華醫大指出，校方長年飽受淹水之苦，已捐出200平方公尺校地蓋抽水站很有意義，也是善盡社會責任，不只解決學校淹水，也能造福仁德地區周邊的厝邊鄰里，大家一起揮別淹水惡夢。
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