不少民眾有索取發票的習慣，不過有女網友在整理發票時，發現1張明年1月的「未來發票」，但現在才12月中而已，好奇詢問這樣不會有問題嗎？對此有網友解答，店家只要向國稅局通報即可使用，不過也有網友驚呼，該店生意一定很好，才會那麼快就使用下一期的發票。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，她在整理發票時，意外發現1張應是明年1月才開立的「未來發票」，但現在才12月中而已，讓她相當驚訝。

她心想，或許是店員放錯，特地打電話提醒店家，結果對方表示，是因為12月的發票用完了，才使用下一期的發票，讓她相當困惑，好奇詢問這樣不會有問題嗎？

不少網友留言解答，「沒問題的，提前使用都要通報國稅局」、「正常的，因為發票數量卷都是有限制的」、「可以唷，只要發票上面打的購買商品日期就沒問題」。

也有網友驚訝直呼，該店生意一定很好，「12月中發票就不夠用，生意也太好了」、「這家店用發票挺兇的」、「這家生意很好！月中發票就用完了」、「月中用完？正常不是月底前2、3天，這家也太猛了」。