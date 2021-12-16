中央流行指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今接受周玉蔻《新聞放鞭炮》採訪。（圖取自《新聞放鞭炮》）

Omicron變異株入侵各國，造成英國、韓國等國疫情升溫。中央流行指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，這2國家過去都希望與病毒共存，卻在放棄清零後病例數增加。過去外界常說不要有清零的迷思，但他認為還是不能放棄清零，必須先等病毒完全弱化、輕症化，否則就算是百分之1的死亡率也會受不了，醫療機構過度負擔、經濟亦會受衝擊，放棄清零、放鬆邊境管制還需要一段時間。

李秉穎今接受周玉蔻《新聞放鞭炮》採訪時指出，Omicron一定會進來，除非我們把班機停飛，我們要將Omicron阻絕於境外，目前各國專家都認為傳播力強但是輕症化。Delta一開始來的時候，大家也是「緊張的要死」，但台灣防範的很好，其實Delta也是輕症，若仔細去看各個流行的國家，重症、死亡都沒有很快地上來，這說明Delta的重症、死亡率比原來的病毒低，打疫苗是其中一個原因。

對於英國、韓國受Omicron影響疫情升溫，李秉穎表示，過去英國和韓國希望與病毒共存，恢復正常生活，「因為他們太累了，人民好像有這樣的呼聲」。據他所知，英國疫苗覆蓋率7、8成時，就解除戴口罩規定，美國、以色列後來都有恢復口罩令，但英國疑似沒有恢復。另韓國也是採取與病毒共存的策略，放棄了本來的防疫規定，包括戴口罩的規定，導致疫情反撲。他提醒大家不要以為打疫苗就不會有疫情，否則一旦放棄防疫規定，病例數就會增加。

若要與病毒共存，李秉穎表示須等到病毒完全弱化、輕症化，且不會導致重症、死亡，要不然疫情上來後，不只是重症、死亡增加，醫療機構也會過度負擔，導致醫療水準下降，該治療的來不及治療，造成相當大的生命財產的損失，間接打擊經濟。

李秉穎表示，前陣子很多人說「我們不要有清零的迷思」，要恢復正常生活，但「我才不管咧，我們就是要清零」。要放棄清零、放鬆邊境管制可能還需要一段時間，否則病毒不弱化，1％死亡率就受不了，我們5月的經驗是個大警惕，一旦一個人進來，沒有馬上偵測到，一下子就3000人染疫，馬上就有人來不及治療，在家死亡。猛爆式的疫情會造成很多這樣的問題，對經濟也是打擊。

對於日前上路的春節專案，李秉穎特別提醒有2重點，第1是檢疫、自主健康管理是否確實遵守，第2是要當心入境者的家人被傳染。他有朋友的小孩從國外回來，關在一個房間，設有獨立衛浴，送餐時比照防疫旅館，放在地上、做好消毒，但對一般民眾來說，大部分情形無法那麼嚴格，因此這些同住家人也需要落實自主健康管理，否則萬一被傳染，趴趴走還是有風險，應戴口罩、常常洗手，不可以到人多的地方。