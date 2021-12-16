家裡面如果出現老鼠，不少民眾會立刻去買滅鼠工具處理，一名女網友也不例外，自從發現家中有老鼠後，她先後買了黏鼠板與捕鼠籠，但老鼠卻從沒掉入陷阱，直到某天原PO關門的時候，竟然意外夾到這隻胖老鼠，讓她超傻眼也不知道該怎麼辦才好，恐怖畫面讓不少人嚇歪直呼太可怕了！

一名女網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，最近1個月發現有老鼠都會闖入家中偷吃寵物飼料，但她買了黏鼠板都抓不到、捕鼠籠也一樣沒有用，沒想到某天關門竟然就這樣把這隻肥碩無比的老鼠夾在門邊，這樣的結果也讓原PO大傻眼，很怕開窗以後老鼠會衝進來，一時之間竟然開也不是，不開也不是。

驚悚照片引發網友熱議，「先把牠放開，牠感覺有話要說」、「看那尾巴應該是超大隻的老鼠，真的好可怕」、「尾巴上套個鈴鐺，然後尾巴打個死結，用快乾黏好，然後放牠去散播福音」、「其實牠是看準時機準備逃亡，哪知道時間算錯了」、「米奇不妙屋」、「命中註定夾到你」、「超可怕的，真的放也不是不放也不是」。

不少網友也好奇這隻肥鼠的下場為何，對此，原PO則留言表示，當下實在不知道要怎麼處理，所以就決定暫時把牠放在那邊，結果隔天早上去看發現老鼠已經往生了。