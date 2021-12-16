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一名網友在臉書上分享2段行車紀錄器引起討論，一輛停在路邊的轎車直接打開左側車門，害得一輛無辜機車失去重心慘摔，過程中另輛機車再遭波及，車身360度翻轉。影片曝光在網路上，網友紛紛喊罵亂開車門的駕駛是三寶。

蘇姓網友在個人臉書發出2段行車紀錄器影片，事發地點位於新北市板橋區民生路一段上，影片中一輛白色轎車停靠在路邊，接著下一秒駕駛座的車門就直接打開，當場擊落一名行駛在外車車道的機車女騎士。

另個視角的影片可見，失去重心的女騎士往內線車道噴飛摔地，過程波及到另名男騎士，男騎士的機車受撞擊，先騰空旋轉360度後擦撞行駛在旁的吊車，男騎士則摔倒在地上，還好後方汽車駕駛反應快速急切車頭方向，所幸沒輾到人。

不到一分鐘的影片讓人看了冷汗直流，發文的網友也表示，兩段式開車門很重要，還好沒釀出人命，不幸中的大幸。影片也被臉書粉專《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》分享，很多網友回應，「連開車門都不會，還學人開什麼車」、「將才天兵開門法」、「這個比棒球棒更厲害、開門大絕招」、「超扯」。

實際上，轎車突開車門非常容易造成事故，兩段式開車門亦列在汽車駕照考照評分標準中，步驟為使用反手開車門，即在左側下車用右手開、右側下車則左手開，同時間轉頭確認後方來車，先將車門打開5至15公分寬，確認沒車後才能慢慢開至能下車的寬度。