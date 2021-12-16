獨家》高雄警清槍忘卸彈匣 當場「放炮」嚇壞同事遭記過 10:022021/12/16 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄林園分局。（洪靖宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市林園交通分隊上周傳出1名警員在清槍時未將彈匣卸下，拉滑套時亦未檢視彈膛是否有子彈，即朝清槍桶內扣下板機，導致誤擊子彈，當時槍聲大作，包括該名警員及值班警員以及換班同仁都著實嚇了一跳，該名警員因清槍不落實，導致槍枝走火誤擊，遭記過處分，另小隊長記申誡2次，分隊長因輪休，但因需負內部管理不周之責，連帶處分，被記申誡1次。 1218公投》台灣基進黨高雄唯一公投宣講晚會登場 知名樂團和賴清德助講 醋勁大發狠抓小三頭猛擊地 遺體修復師陳修將殺人罪起訴 #林園分局 #清槍 #子彈 #走火 #警員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3枚步槍彈藏戰術背心搭機 特戰蛙人狙擊手士官遭撤職法辦 13:212021/12/12 社會 《熱門族群》晶片缺貨最壞狀況已過 廣華、世德、麗清11月營收齊升 07:442021/12/10 財經 葉毓蘭》國軍後盾是國防部更是我們全民！ 09:182021/12/16 政治 國戰會論壇》唐鳳不能說的秘密要由他來說（羅樂君） 08:412021/12/12 海納百川 板橋驚見車內「有人玩槍」 街頭警匪追逐開9槍逮3人 13:532021/12/13 社會 高醫驗毒出包 26案遭誤判加重刑期 受害者可聲請再審 有望獲賠償 04:102021/12/15 焦點要聞 追捕畫面曝！小客車拒檢撞警車 警開9槍駕駛棄車逃逸 16:452021/12/10 社會 獨》高雄8天內倒下3名警官 保大分隊長搶救6天不治 10:382021/12/11 社會 獨家／高市交通分隊裝檢查出「不明子彈」 警員吃申誡引基層暴怒 09:212021/12/10 社會 史話》細說陳儀──王曉波 馬英九 那些事之1（郭冠英） 00:002021/12/15 兩岸史話 女友遭攔查 男警英雄救美喊「學長」飄酒味下場超慘 08:202021/12/16 社會 社會熱門新聞 戰管疏失釀撞山 F-16飛官父母淚泣：兒子屍骨炸毀難拼大體 - 社會 獨家》高雄警清槍忘卸彈匣 當場「放炮」嚇壞同事遭記過 - 社會 三寶駕駛突開車門擊倒2機車 她慘摔、他翻360度噴飛 - 社會 男按摩師伸狼爪 女研究生淚喊：「我是同志」仍遭硬上 - 社會 盼軍中男友放「夭八」 女友竟打1985申訴 過來人曝後果：直接黑掉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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