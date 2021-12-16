高雄市林園交通分隊上周傳出1名警員在清槍時未將彈匣卸下，拉滑套時亦未檢視彈膛是否有子彈，即朝清槍桶內扣下板機，導致誤擊子彈，當時槍聲大作，包括該名警員及值班警員以及換班同仁都著實嚇了一跳，該名警員因清槍不落實，導致槍枝走火誤擊，遭記過處分，另小隊長記申誡2次，分隊長因輪休，但因需負內部管理不周之責，連帶處分，被記申誡1次。