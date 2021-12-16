美國佛州一名新娘在自己的婚禮上大放送，她穿著一件只罩住正面的洋裝，背部全露，丁字褲也只遮住重點部位，露出兩側臀部，在婚禮上大跳性感熱舞，還直接坐在新郎身上扭腰擺臀磨蹭，讓現場賓客看傻嗨翻，影片在網路上炸鍋，至今吸引超過320萬人次觀看。

IS THAT THE BRIDE?!?!? pic.twitter.com/et8Ai6iWj3 — Detective Drip (@ImKindaFunny901) December 12, 2021

《紐約郵報》（New York Post）報導，一名網友13日在推特上傳一則新娘性感熱舞的48秒影片，旋即引爆網友熱議，至今吸引超過320萬人次觀看。

報導指出，這名佛州新娘名叫蘿謝爾（Rochelle），畫面中她穿著一件僅能罩住正面的白色亮面小洋裝，背部全裸，只穿著丁字褲遮住重點部位，臀部兩側露出，蘿謝爾光著腳和伴娘群在婚宴現場熱舞，她相當挑逗地撫摸新郎的頭，並且直接坐上新郎的大腿，上下擺動臀部與身體。

這段火辣的舞蹈中，還有一段是新娘與伴娘彎下腰對著賓客展現電臀舞，引起現場賓客一片尖叫歡呼聲。

報導描述，賓客看傻了眼，拿起手機記錄下新娘與伴娘團的性感表演。

轉傳影片的網友在推文中反問：「那是新娘嗎？！？！？！」毫不掩飾自己的驚訝。

雖然影片吸引大批網友觀看，不過網友的反應也相當兩極，有網友批評她幾乎在包括小孩、祖父母在內的所有家族成員、朋友面前展現自己的「全部」，認為表演相當「低俗」。

但也有人支持她的重鹹舞蹈，認為這是個人自由，「如果她想在自己的婚禮上扭腰擺臀，她可以這麼做，如果你不想在自己的婚禮上扭腰擺臀，那就不要做。」

《紐約郵報》指出，他們聯繫上蘿謝爾發表評論，不過蘿謝爾並未回應。