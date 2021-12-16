根據日本政府最新經貿數據，當地11月出口成長速度雖見加快，但增幅卻低於預期，表示仍受全球供應鏈供貨不穩定的影響。

日本政府16日指出，當地11月雖較2020年同期大增20.5%，優於10月的9.4%外，且連續9個月成長，但略低於市場預估值21.2%。同時，對自己最大貿易夥伴中國大陸的出口也年增16%。其中，汽車項目年增4.1%，是3個月以來首次出現。

日本出口主力的汽車產品，尚未完全走出過去幾個月嚴重缺料陰霾。以豐田汽車來說，雖誓言全力在2021年底彌補先前不足的產量，但無奈12月還是得減產，現在只有仗賴2022年元月，可望順利達成月產80萬輛的新高目標。

日本雖然緊急狀態已於數月前解除，民間消費也因當地疫情趨緩而稍有回溫，但上季GDP（經濟成長）還是呈現衰退狀態。因此，日本只能寄望本季能繳出一張漂亮成績單。

13日，日本央行最新的短觀告也指出，居高不下的原物料價格讓日企以及當地景氣的前景蒙上一層陰影，但消費力增加下可望改善服務業信心。15日，日本央行再度表示，不會改變現行寬鬆貨幣政策，希望早日達標2%通膨率。

因此，當17日日本央行結束為期兩天的利率會議時，當地貨幣政策基本上還是維持現狀，不會有什麼變化。