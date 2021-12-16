新北市長侯友宜日前在臉書發千字長文對1218公投表態，但內容卻還是未明確表態，引發熱議。資深媒體人趙少康昨批評，不知道是哪個狗頭軍師想的點子，要打屁股。侯友宜則回應表示，該篇千字文是他三年前參選時自己擬的、自己說過的話，只是再拿出來和大家分享。

戰鬥藍昨發布「最後一次公投」影片，趙少康在首映記者會上表示，覺得對侯友宜最好是表態四個都同意，也可以都不表示立場，最不好就是發表千字文，「不知道他哪個狗頭軍師想出來這個點子，該打屁股」。

侯友宜昨下午受訪時則表示，該文章是他第一次參選時所擬的，是自己所說的話，只不過實踐自己的價值，希望這份價值因為堅持，而擁有熱情不斷地走下去。

至於是否會對公投明確表態，侯友宜說，有關人民健康、國家安全，甚至包括產業發展，都會用他的行動及力量去實踐，平常就朝這三大方向努力，也謝謝大家關心，會努力做好事情，全力以赴。