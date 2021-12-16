從日本來台灣發展的女星田中千繪，曾擔任周杰倫MV女主角，她在2008年受大導魏德聖之邀，演出電影《海角七號》女主角爆紅，在台灣擁有廣大粉絲，她也就此打消了回到日本的念頭，田中千繪不時會在社群分享生活點滴，昨天(12/15)她po了文章，解惑外國人認為「日本人都愛吃拉麵」的真相。

田中千繪在臉書po文，表示這些年台灣引進了許多在日本非常有名的連鎖拉麵店，但她沒怎麼去吃，甚至在日本時也都沒去過這幾家吃，很多台灣朋友聽聞這件事不禁驚呼：「本人不是都愛吃拉麵嗎？」。

田中千繪說，其實這件事沒有一定，她就是那個不是很愛吃拉麵的日本人，「就像有些台灣朋友也不一定愛吃香菜一樣的意思，因為很多外國人以為華人都愛吃香菜」，她表示自己之所以不愛吃拉麵，「只是因為很難遇到我自己覺得好吃的拉麵」，笑稱學生時期日本的同學帶她去吃了自覺很好吃的拉麵，結果她才吃一口，就完全失去食慾。

田中千繪不愛吃拉麵，還有另一個原因，就是拉麵高湯熱量很高導致「不敢常吃」，她分享以前日本拉麵店有很多傳說中的規矩，像是湯一定要喝完，不然老闆會不開心、吃拉麵時不能講話等等，不合作就會被趕出去，田中千繪表示不知這些規矩是不是真的，「只不過因此小鳥胃的我不敢進去拉麵店點餐，怕吃不完而惹老闆生氣」。

結果她po文當天難得去吃了碗拉麵，是雞白湯配上她喜愛的偏硬麵條，還配兩大塊豬肉叉燒加上溏心蛋，讓她覺得在這個接近聖誕節的時分，吃這碗家鄉味特別津津有味，覺得好幸福，還說好吃到把湯都喝光了，「明天跑10k來還債」。