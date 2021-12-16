美國之音報導，美國國會參議院星期三（12月15日）通過新財政年度的國防開支法案，為五角大樓提供必要資金維持美國軍力。法案接下來將送交白宮，由拜登總統簽署生效。法案開支達7682億美元，其中提出多個與台灣有關的議題，包括建議國防部邀請台灣參與2022年環太平洋軍演，並呼籲制定計畫協助台方強化兩岸不對稱的防衛能力。

參議院星期三以88票贊成、11票反對的壓倒性結果通過《2022財年國防授權法》最終協調版，原本表決是89票贊成、10票反對，但有議員更改其投票。這部法案上個星期也獲得眾議院跨黨派支持，以363票贊成、70票反對的結果通過眾議院。

新財年的國防授權法開支總額高達7700億美元，較拜登政府所提出的開支計劃多出250億美元，同時比去年的國防預算增加約5％。

法案將撥款71億美元注入「太平洋威懾倡議」，為美國在印太地區與中國的戰略競爭提供資金。在台灣部分，國會指出有關政策是維持美軍阻止中國大陸武力侵台的能力，並要求美防長自2022年至2027年，每年須遞交台灣防衛能力評估報告，並加強國民警衛軍（National Guard）與台灣合作，協助台方發展不對稱防衛能力；而第一份報告需在法案通過生效180天內提出。

國會另在法案中提出意見，呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，包括邀請台灣參加2022年環太平洋軍演，使台灣能確保足夠的自我防衛能力。同時，促進美台雙方在戰略、政策與職能層級的交流，提高雙方軍事力量的互可操作能力、加強台灣後備力量等。

此外，法案要求包括應對俄羅斯及中國大陸、援助烏克蘭軍方、加強與歐洲及波羅的海地區防衛，還要求美國國防部禁止購買任何新疆強迫勞動生產的產品。