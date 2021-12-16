台灣高鐵（2633）表示，2022元旦疏運期間，旅客預購車票狀況踴躍，為加強服務返鄉、出遊旅運需求，經檢視運能調度後，高鐵公司決定再加開6班次列車（南下4班、北上2班），自18日（六）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵2022元旦疏運期間總計5天，共加開144班次列車，包括南下71班、北上73班，提供881班次列車的旅運服務。台灣高鐵提醒，旅客可利用「T Express」手機購票系統、高鐵合作便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。

台灣高鐵指出，為方便旅客提早規劃行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，鼓勵旅客預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車；同時，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置3至5節自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）旅客，可直接感應進站。

此外，配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。