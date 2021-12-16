爭議網紅鄧佳華日前跨行拍成人片，13日與170cm女優苡若合作首部作品《華根初上》，這也是他的「處男作」，掀起廣大的熱議，許多網友相當好奇苡若和鄧佳華拍片的感想，對此本人回應了。

苡若因破處鄧佳華瞬間成為話題人物，面對外界的評論，她14日在推特發聲：「各位留言或嘗試各種社群軟體私訊問我：『妳舒服嗎？』、『高潮是真的嗎？』、『好奇辱華的感受？』、『妳怎麼辦得到？』的夥伴們，我在此統一回答：請看VCR（？）」言下之意就是請網友們直接收看正片就能得到解答。

苡若公開回應網友的提問。（圖／推特@苡若）

根據《NOWnews》報導，導演圤智雨透露苡若拍片過程中，11分鐘就高潮4次，他還在臉書公開鄧佳華的「戰績」：第一次4分27秒、第二次6分47秒，從進入開始計時，總長11分14秒，滿分10分給予鄧佳華7分。

事實上，圤智雨先前透露過鄧佳華被20多位女優婉拒合作，好不容易敲定F罩杯的「暗黑楊丞琳」孟若羽，女方卻在開拍前因壓力過大辭演，最後由苡若補位，並於13日順利開拍，引發外界譁然，苡若因此承受不少酸言酸語，14日終於開腔，霸氣回擊鍵盤俠：「我不是被鄧佳華上過的女人，我是上過鄧佳華的女人。」強調自己不會因與鄧佳華共事為恥，「因為他的處男表現已經能人所不能。」