為宣傳四大公投，總統蔡英文8日更新其臉書封面照片，圖片寫下「台灣隊站出來，1218總動員，四個不同意」。不過台灣民意基金會董事長游盈隆發現，蔡英文竟在圖片中竄改「反萊豬進口」和「三接牽址」，扭曲公投原意；游直言，這樣的作為他引以為恥，請蔡英文立刻下架臉書梗圖。

游盈隆今（16日）在臉書分享蔡英文８日更新宣傳四大公投的封面照片，游善意提醒，蔡英文公然移花接木、混淆視聽的臉書梗圖應該下架；游指出，把「反萊豬進口」竄改成「禁止美豬進口」，把「三接牽址」竄改成「停建三接」，這涉及嚴重誤導，甚至詐欺之行為，以總統的高度不會分不清當中的差別吧！

對於蔡英文這種作法，游盈隆痛批，出現在自稱是「台灣隊」的本土政權，自己引以為恥，完全無法苟同。

許多網友也在其po文底下留言表示，「不是只有蔡英文這樣，整個政府和民代都這樣做」、「哈！升官發財請加入民進黨」、「萊豬說成美豬很壞」、「國家領導人居然帶頭混淆視聽，唉」。

另外，游盈隆從之前台灣民意基金會所做的民調分析表示，2020年總統大選，20至34歲選民，66％投票給蔡賴配，是817萬票的重要來源。但這次四項公投，幾乎同一群人卻多數選擇站在蔡英文的對立面，「為什麼？且看幾個基本事實」。

在20至34歲選民四項公投的意見傾向方面，多數年輕人在四項公投立場上選擇「四個同意」，而不是「四個不同意」，「這是耐人尋味的現象」。

游盈隆從另一個角度看，大學及以上教育程度者四項公投的意見傾向，多數大學及以上教育程度者（目前佔台灣總人口數37％），除了重啟核四與蔡英文站在同一邊之外，其他三項都站在對立面。

為什麼多數年輕高教育程度選民這次站在蔡英文與蘇貞昌的對立面？而且是經歷民進黨政府十一月高強度、高密度的全國性大轟炸過後，「這是蔡政府必須嚴肅面對的問題」。

他合理懷疑，蔡總統與民進黨政府目前對選民採取較浮誇的說服方式有很大的侷限性，特別是對年輕高教育選民。

游盈隆舉三個例子，首先是12月13日晚上，蔡英文臉書說「這次的美豬公投如果沒過，台灣經濟將回到過去被瑣在中國的困境」，這是典型的推論太過，扯太遠；其次是12月11日，高雄市長陳其邁在晚會上說「12月18日四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」，大打中國牌，是典型的「不相干」，立刻引起非議。

此外，近來形象甚佳的駐美代表蕭美琴，最近為反萊豬公投拍短片，片中她感性地說「...自己也是用美豬製作台灣人愛吃的香腸、控肉與滷肉飯，在雙橡園與好朋友分享」，但游盈隆認為，與蔡英文一樣，她避談萊豬，改稱美豬，給人「魚目混珠」的感覺，是一大敗筆。

他呼籲政府高官對選民作政策說服，必須誠實、誠懇、實在、發自內心，切忌言不由衷、東拉西扯、算計過度。也就是說，民進黨政府要成功說服社會大眾對政策的接受，應有憑有據、光明磊落、據理力爭，不要給人一種不恰當、不得體、強詞奪理且不光明磊落的感覺。

這次公投，國民年滿18歲就可以投票，這是台灣民主的第一次。他說，這批最年輕選民約佔總數的2.4％，對四項公投喜好，合理推測較接近20至34歲年輕選民。在目前競爭非常激烈的狀況下，可能是影響此次公投結果的最後變數；「或說，意外成為壓垮民進黨政府的最後一根稻草」。