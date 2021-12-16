拜訪原鄉為公投衝刺！ 高金素梅曝蔡政府「這舉動」讓她不得不戰

四大公投案本周六(18日)將舉行投票，分別是重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及珍愛藻礁，許多政治人物都掃街宣傳公投。日前已展開街頭宣講的無黨籍立委高金素梅昨(15日)在臉書談到，「他們聽不見山川的嘆息、他們看不到人民的憤怒，這種傲慢跋扈的政權，點燃了我心中『眾生平等』的祖靈信念，我，不得不戰！」

高金素梅在臉書曝光的影片中表示，上周末為公投一路從台北、台中、南投、高雄還有屏東沿路掃街做公投的宣講，大家都知道我是無黨籍的原住民立委，沒有任何政黨組織的奧援，只能一步一腳印實踐自己信念，一路上到處宣講，說不累人是騙人，當我見到這麼多朋友支持，我也感謝大家，是你們的熱情點燃我繼續奔走宣講。

高金素梅表示，面對民進黨鋪天蓋地的四個不同意宣傳，內心不能說沒有焦慮，問自己還能做一些什麼、進一步阻擋民進黨禍延子孫、不負責任的「四個不同意」，才能呼喚出五百萬人守護下一代的未來，因此回到原鄉和族人見面，傾聽大地的聲音。

高金素梅指出，這一次公投案是對民進黨政府不得人心政策的一次反彈，它丟掉作為政府應該友的行政中立立場，用人民納稅錢跟人民對抗，違反主權在民的民主原則，萊豬也好，藻礁也好，能源也好這幾個都跟人民生活息息相關；她說，民進黨自以為是台灣主人為所欲為，看不到人民的憤怒，沒有誰可以把世界踩在腳下，政府這種傲慢跋扈真的燒到我心中「眾生平等」的祖靈信念，「我不得不戰」。

而此篇文發出不到一天的時間，已有近7000名網友按讚，不少人都表示，「加油！妳最棒，挺妳喔」、「委員真的辛苦了」、「他們不是看不見山川的嘆息與人民的憤怒；而是傲慢跋扈的態度，使其視而不見，隻手遮天的妄為，使其聽而不聞」、「最棒最勇敢的立委，高金立委有妳真好」。