被封為「台灣最帥花藝師」的知名網紅兼演員范成章，以俊俏又無邪的臉蛋，與超反差的肌肉線條，擄獲不少女粉絲的心，加上他曾在BL劇《饞上你》中演出，讓他人氣直線飆升，IG吸引超過39萬人追蹤。不過，他近日找來一群演藝圈好友在陽明山的豪宅上辦趴踢，卻因違反規定意外遭罰，引起熱議。

根據《三立新聞網》的報導，范成章11月底時，找來一群YouTuber好友及演藝名人像是鍾明軒、女星蔡瑞雪等人，在陽明山的一處豪宅中大開慶生趴踢，現場所有人還得配合派對主題穿搭，並在屋內製造人造雪，並在活動尾聲施放煙火，場面十分浩大、壯觀，但他們也因此遭到附近的民眾投訴「有10幾20個人群聚不戴口罩」，擔心出現防疫破口而報警。

警方抵達現場後，立即向前進行勸導，並要求他們降低音量，避免影響到附近的居民，但警方也發現他們當時所釋放的煙火並沒有事先向有關單位提出申請，違反了北市消防局規定，很可能因此遭到最高15萬元的罰鍰。范成章回應此事時也委屈表示，他們經過警方勸導後就將施放煙火的時間由原本的3分鐘縮短至1分鐘，而且這次的活動都由公司承包處理，他並不清楚細節，也沒想到會因此遭到檢舉。

而當天范成章也曾在個人IG上，感性發文表示「二十歲末即將是懞懂的終結，在邁入未曾想過的三十歲前，依然小心翼翼的維護著自己的夢想，在世故和孩子氣間保持平衡，搜刮出自己所有的浪漫，為下一個decade燃燒著不慍不火的浪漫」，並附上一系列好友們的合照，吸引大批網友按讚，只是沒想到卻出現有警方找上門的插曲。