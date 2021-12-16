電玩遊戲極限競速5（Forza Horizon 5）備受許多玩家喜愛，遊戲最大亮點在於，極限競速開放讓玩家自由設計車輛塗裝，可以盡情發揮創意突顯個人風格。然而近期有位玩家將北韓領導人金正恩P圖成肯德基爺爺畫在車上，竟遭到官方停權帳號8000年，引爆美國網友怒火，痛批官方聲稱的創作自由，根本是假自由。

遊戲影視媒體Geek Culture報導，該名玩家將金正恩的臉P在肯德基爺爺頭上，還讓他穿上領結、制服及圍裙等裝扮，車身上也噴漆象徵世界核平的Hash tag「No Nukes」，並將Nike勾勾標誌變成Nuke（核彈），球鞋品牌New Balance被改成Nuke Balance，輪胎公司Pirelli的標誌也變成北韓首都平壤的英文Pyongyang。

起初玩家的創意車款引起網友們熱烈討論，沒想到最後竟遭到官方無預警停權8000年，需要等到西元9999年才能解鎖帳號，且由於該玩家是首次違規，在未被告知或提醒的狀況下就直接停權，引起美國網友們的不滿。

有美國PTT之稱的社群平台Reddit上，有許多人替他抱不平，痛批官方允許的創作自由，其實是假自由，也有人認為，即使違反規定，但對於初犯的玩家來說，停權8000年過於嚴重。

不過有網友也提醒，如果此事是發生在北韓，創作的玩家可能早已沒了性命，另外有人提到，官方會如此大動作的裁罰，可能是擔心遭到肯德基究責，因為商標與獨裁者做連結，且大量使用核彈字眼也被認為充滿暴力元素。

有趣的是，文章意外釣出遭官方停權的苦主，有人去年因為塗裝「2020川普」字樣被停權，到現在都還沒解禁，也有人塗裝18禁影片的名字而遭停權。報導指出，決定停權帳號的決策者並不是遊戲開發商Playground Games，而是執行團隊Turn 10 Studios。